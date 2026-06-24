Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nocna akcja w Szczecinie. W ruch poszły granaty hukowo-błyskowe

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Huki i błyski podczas nocnej akcji CBŚP w Szczecinie. Funkcjonariusze zatrzymali osobę poruszającą się autem, wykorzystując podczas interwencji granaty hukowo-błyskowe.
Do działań doszło przed północą w Alei Wyzwolenia, a świadkowie informowali o hałasach i obecności antyterrorystów m.in. w rejonie ulicy Rayskiego.

Jak podkreśla policja, nikt nie ucierpiał i podaje jedynie, że działania były związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7657 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5600 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 3916 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3338 razy)
  5. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 3152 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

24.06.2026
Jarosław Burba
"Życie drugiego człowieka bądź zwierzęcia w takim momencie jest najważniejsze" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za moment wakacje, ale póki co posłuchajmy zespołu Pukico… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Szymon Osowski
Maria Kubisa

Najnowsze podcasty