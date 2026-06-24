Nocna akcja w Szczecinie. W ruch poszły granaty hukowo-błyskowe

Huki i błyski podczas nocnej akcji CBŚP w Szczecinie. Funkcjonariusze zatrzymali osobę poruszającą się autem, wykorzystując podczas interwencji granaty hukowo-błyskowe.
Do działań doszło przed północą w Alei Wyzwolenia, a świadkowie informowali o hałasach i obecności antyterrorystów m.in. w rejonie ulicy Rayskiego.
Jak podkreśla policja, nikt nie ucierpiał i podaje jedynie, że działania były związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak podkreśla policja, nikt nie ucierpiał i podaje jedynie, że działania były związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski