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Nowe Warpno ma problem z uzyskiwaniem warunków zabudowy

Region Sebastian Wierciak

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zero jedynkowe podejście Wód Polskich zablokuje możliwość wybudowania się w gminie Nowe Warpno – ubolewał w porannej "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin burmistrz Jarosław Burba.
Temat pojawił się przy okazji uchwalania przez gminę planu ogólnego. Nowe Warpno położone jest na cyplu, wiele działek ma dostęp do wody, jednocześnie na tych jeszcze nie zabudowanych będzie problem z postawieniem nowych domów.

Zdaniem burmistrza Jarosława Burby, Wody Polskie usztywniły swoje stanowisko po ostatniej powodzi na południu kraju i nie wydają zgody na warunkowe WZ-tki i podniesienie terenu o 30-40 cm.

- Duża część środkowego cypla nowowarpieńskiego znajduje się według map hydrologicznych w terenie zalewowym. Dochodzimy do takich absurdów, że mamy po lewej stronie sąsiada, po prawej stronie sąsiada, jest linia zabudowy, w środku działka i ta działka nie otrzymuje warunków zabudowy, ponieważ znajduje się w terenie zalewowym - mówił Burba.

Ostatecznie plan ogólny dla Nowego Warpna został przyjęty, ale burmistrz nie jest z niego zadowolony i liczy, że pojawi się możliwość jego urealnienia.

Zmiany czekają też prawdopodobnie rozkład jazdy uruchomionej w kwietniu linii autobusowej Nowe Warpno - Myślibórz Wielki – Tanowo – Bartoszewo. Busy zbyt często wożą tylko powietrze.

- Można rozważyć w przyszłym roku, niekoniecznie przez cały tydzień, a na przykład wtorki, czwartki, aby dać możliwość po prostu dojechania. Nie muszą to też być 3-4 kursy dziennie, wystarczą może dwa - mówił Burba.

Jak dodał, gęstsza siatka połączeń może być w wakacje. Niewykluczony jest też scenariusz z przejściem na komunikację na życzenie.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął rolnik Paweł Toporek, współorganizator protestu na S3.

Edycja tekstu: Michał Król
Zdaniem burmistrza Jarosława Burby, Wody Polskie usztywniły swoje stanowisko po ostatniej powodzi na południu kraju i nie wydają zgody na warunkowe WZ-tki i podniesienie terenu o 30-40 cm.
Zmiany czekają też prawdopodobnie rozkład jazdy uruchomionej w kwietniu linii autobusowej Nowe Warpno - Myślibórz Wielki – Tanowo – Bartoszewo. Busy zbyt często wożą tylko powietrze.

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