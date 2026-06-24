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Nie pomogły kary, statki odholowane z okolic Mostu Długiego

Region Julia Nowicka

Wycieczkowiec "Daria" i holownik "Konrad". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wycieczkowiec "Daria" i holownik "Konrad". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Statki "Daria" i "Konrad", zacumowane w okolicach Mostu Długiego w Szczecinie, po ponad dwóch latach, zostały w środę rano odholowane z Bulwaru Piastowskiego.
Odholowanie jednostek z Odry. Decyzja wojewody prawomocna

Odholowanie jednostek z Odry. Decyzja wojewody prawomocna

Wraki znikną z okolic Mostu Długiego do końca roku?
Trafiły do Kanału Odyńca, gdzie znajduje się przystań dla jednostek wyłączonych z eksploatacji. Armator tych jednostek - mimo wielokrotnych wezwań wojewody zachodniopomorskiego - nie usunął ich z miejsca postoju. Dlatego Adam Rudawski podjął decyzję o tak zwanym wykonaniu zastępczym.

- Najistotniejszym elementem jest to, że wcześniej nałożyłem dwukrotnie kary na właściciela tych okrętów i te kary wynosiły ponad 40 tysięcy. Mimo tego, że kary zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy, właściciel nadal nie poczuwał się do obowiązku usunięcia tych łodzi - mówi wojewoda.

Adam Rudawski dodaje, że podjął taką decyzję ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów przebywających w Szczecinie.

- Był tu raz pożar. Również osoby z bezdomnością często witały na tym okręcie. Baliśmy się, że ta sytuacja może się skończyć jakimś nieszczęściem. Stąd taka drastyczna decyzja tzw. wykonania zastępczego - tłumaczy wojewoda zachodniopomorski.

Obie jednostki zostały odholowane na koszt armatora.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Po ponad dwóch latach zostały odholowane do Kanału Odyńca, gdzie znajduje się przystań dla jednostek wyłączonych z eksploatacji. Armator tych jednostek - mimo wielokrotnych wezwań wojewody zachodniopomorskiego - nie usunął ich z miejsca postoju. Dlatego Adam Rudawski podjął decyzję o tak zwanym wykonaniu zastępczym.
Adam Rudawski dodaje, że podjął taką decyzję ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów przebywających w Szczecinie.

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