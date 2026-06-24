Odkryli Szczecin, którego nie ma w podręcznikach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Uczniowie szczecińskich szkół ponadpodstawowych podsumowali w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie projekt "Archiwum Społeczne".

Przez cały rok młodzież przeprowadzała wywiady ze świadkami historii, m.in. Sybirakami, architektami i mieszkańcami pamiętającymi powojenny Szczecin. Łącznie stworzyła 11 nagrań audio i wideo, które dokumentują codzienne życie oraz odbudowę miasta po 1945 roku.



- Bardzo lubię historię, bo mnie ciekawi. Lubię poznawać właśnie takie ciekawostki, które nie są ogólnie znane. - Kiedyś w Szczecinie były całkowicie inne tramwaje, były też stare autobusy, nawet drogi były inne. Do tego było mniej wieżowców, a więcej mniejszych budynków - mówią młodzi.



Nagrania mają stać się częścią ogólnodostępnej bazy pamięci miasta - mówi dr Anna Michałek-Simińska. - Z tych wywiadów wyłania się obraz Szczecina bardzo zniszczonego. Takiego miasta, które musiało budować od podstaw swoją infrastrukturę, komunikację, nawet życie codzienne. Każda z tych ulic tak naprawdę, którą dzisiaj przemierzamy, którą spacerujemy wyglądała wtedy inaczej. Miejsca, które dobrze znamy pełniły kiedyś często inną rolę - dodaje dr Michałek-Simińska.



W projekcie, którego pomysłodawcą było Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków w Szczecinie wzięli udział między innymi uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych im. Jacka Karpińskiego w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas