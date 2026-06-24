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Prezydent Szczecina z wotum zaufania

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok.
W tej sprawie "za" głosowało 22 radnych Koalicji Obywatelskiej oraz klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Łukasza Tyszlera, pomimo wielu zmian w lokalnym prawie Szczecin funkcjonuje dobrze.

- Pan prezydent wykazuje się dobrą kulturą zarządczą, miasto pod jego rządami idzie w kierunku co najmniej dobrym. Jest oczywiście wiele przeciwności, ale z nimi sobie też radzi - podkreśla Tyszler.

Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, obecne władze jedynie "drenują kieszenie" mieszkańców, dając niewiele w zamian.

- Wiele rzeczy w ubiegłym roku zostało zrobionych nie tak, jakby tego oczekiwali mieszkańcy. Sam wzrost deficytu między rokiem 2024 a 2025 to ponad 140 milionów złotych. To już świadczy o tym, że zarządzanie w naszym mieście nie do końca idzie w dobrym kierunku - przekonuje Romianowski.

Obecnie radni Rady Miasta Szczecin dyskutują nad uchwałą dotyczącą planu ogólnego. Głosowanie w tej sprawie jeszcze przed nimi.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Łukasza Tyszlera, pomimo wielu zmian w lokalnym prawie Szczecin funkcjonuje dobrze.
Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, obecne władze jedynie "drenują kieszenie" mieszkańców, dając niewiele w zamian.

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