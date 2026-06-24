Matka i syn staną przed sądem za uprawę konopi

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie matki i syna. Nielegalną uprawę marihuany w podszczecińskich Warzymicach znaleźli we wrześniu ubiegłego roku policjanci.
W mieszkaniu Joanny K. i Mateusza O. było ponad 30 krzewów, a także ponad 3 kilogramy ziela. Oskarżeni mieli też w domu m.in. lampy, dmuchawy i namioty, których używali do wytwarzania środków odurzających.
38-latek i 59-latka przyznali się do stawianych im zarzutów. Nie byli wcześniej karani.
Grozi im od trzech do 20 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
38-latek i 59-latka przyznali się do stawianych im zarzutów. Nie byli wcześniej karani.
Grozi im od trzech do 20 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas