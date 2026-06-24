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Matka i syn staną przed sądem za uprawę konopi

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie matki i syna. Nielegalną uprawę marihuany w podszczecińskich Warzymicach znaleźli we wrześniu ubiegłego roku policjanci.
W mieszkaniu Joanny K. i Mateusza O. było ponad 30 krzewów, a także ponad 3 kilogramy ziela. Oskarżeni mieli też w domu m.in. lampy, dmuchawy i namioty, których używali do wytwarzania środków odurzających.

38-latek i 59-latka przyznali się do stawianych im zarzutów. Nie byli wcześniej karani.
Grozi im od trzech do 20 lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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