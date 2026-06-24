Powiat sławieński z nowymi inwestycjami, dzięki wsparciu województwa

Nowe place zabaw, siłownie pod chmurką i strefy rekreacji powstaną w powiecie sławieńskim, dzięki wsparciu z budżetu województwa.
Do gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno trafi łącznie 260 tysięcy złotych w ramach programu "Granty Sołeckie".
Dzięki tym środkom mieszkańcy zyskają między innymi nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, kajakowy punkt postojowy. Wyremontowane zostanie boisko sportowe, a także powstanie górka saneczkowa.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dzięki tym środkom mieszkańcy zyskają między innymi nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, kajakowy punkt postojowy. Wyremontowane zostanie boisko sportowe, a także powstanie górka saneczkowa.
Autorka edycji: Joanna Chajdas