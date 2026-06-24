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Powiat sławieński z nowymi inwestycjami, dzięki wsparciu województwa

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nowe place zabaw, siłownie pod chmurką i strefy rekreacji powstaną w powiecie sławieńskim, dzięki wsparciu z budżetu województwa.
Do gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno trafi łącznie 260 tysięcy złotych w ramach programu "Granty Sołeckie".

Dzięki tym środkom mieszkańcy zyskają między innymi nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, kajakowy punkt postojowy. Wyremontowane zostanie boisko sportowe, a także powstanie górka saneczkowa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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