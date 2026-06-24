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Upały w Szczecinie. Dodatkowe zraszacze już działają

Region Antoni Stefański

fot. ZWiK
fot. ZWiK
W Szczecinie można schłodzić się już w pięciu miejscach. ZWiK uruchomił kolejne słupki zraszające – pojawiły się one na Deptaku Bogusława i Alei Jana Pawła II.
Urządzenia działają już także na placu Adamowicza, przy biurowcu Oxygen i na placu Zwycięstwa. W upalne dni mieszkańcy mogą również korzystać z miejskich poidełek z wodą pitną, między innymi na Jasnych Błoniach, Bulwarach czy przy Arkonce.

Służby przypominają o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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