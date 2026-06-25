Utrudnienia dla kierowców na S3 i S6

Utrudnienia dla kierowców. GDDKiA prowadzi prace na S3 i S6.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na S3 odnowa oznakowania poziomego spowalnia ruch na odcinku pomiędzy węzłem Gryfino a węzłem Myślibórz. To po ostatnich pracach naprawczych i laniu asfaltu. Prace odbywają się od 9-go do 54-go kilometra. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15.Niewielkie kłopoty też na S6 między węzłami Płoty - Nowogard Wschód. Na wysokości miejscowości Wyszogóra trwa naprawa barier energochłonnych. Zajęty jest lewy pas.