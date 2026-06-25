Alert pogodowy w Szczecinie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przestrzega mieszkańców przed bardzo wysoką temperaturą.
Według oficjalnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, termometry będą pokazywać do soboty włącznie 33 stopnie Celsjusza, jednak według innych serwisów pogodowych słupki rtęci mogą dobić nawet do 40 kreski. Tropikalne będą też noce.
Służby zalecają unikania wychodzenia z domu.
Kilka dni temu Zarząd Wodociągów i Kanalizacji rozstawił na terenie miasta słupki zraszające i kurtyny. Schłodzić się można w pięciu miejscach - na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza, obok Oxygena oraz na Placu Zwycięstwa.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Służby zalecają unikania wychodzenia z domu.
Kilka dni temu Zarząd Wodociągów i Kanalizacji rozstawił na terenie miasta słupki zraszające i kurtyny. Schłodzić się można w pięciu miejscach - na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza, obok Oxygena oraz na Placu Zwycięstwa.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski