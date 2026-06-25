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Szczecin walczy ze skutkami upałów

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Trzy kurtyny wodne i dwa słupki zraszające mają pomóc mieszkańcom Szczecina przetrwać nadchodzącą falę upałów.
Prezydent Piotr Krzystek przyznaje jednak, że miasto nie jest w stanie wyeliminować wszystkich skutków wysokich temperatur i apeluje o rozwagę.

- Musimy to przetrwać niestety. Apelujemy do mieszkańców o ostrożność, szczególnie te osoby, które mają różnego rodzaju problemy sercowe i inne, i powinny unikać upałów, no to powinny, oczywiście w tych godzinach szczytu temperatur, po prostu pozostać w domu. Szczególną uwagę zwracamy oczywiście na seniorów - mówił Krzystek.

W mieście obowiązuje alert pogodowy związany z falą upałów – według IMGW temperatury mogą sięgać 33°C, a lokalnie nawet 40°C, przy tropikalnych nocach i zaleceniu ograniczenia wychodzenia z domu.

Mieszkańcy mogą schłodzić się przy kurtynach wodnych i słupkach zraszających ustawionych na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza, przy biurowcu Oxygen oraz na Placu Zwycięstwa.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Prezydent Piotr Krzystek przyznaje jednak, że miasto nie jest w stanie wyeliminować wszystkich skutków wysokich temperatur i apeluje o rozwagę.

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