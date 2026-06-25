W Szczecinie uchwalono zmiany umożliwiające modernizację boisk

Na sesji Rady Miasta Szczecin w środę uchwalone zostały zmiany przestrzenne, które umożliwią modernizację dwóch boisk piłkarskich.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pierwszy ze zmienionych planów dotyczy Kijewa - mówi radny Krzysztof Romianowski.- Ten plan jest stworzony po to, aby boisko, które funkcjonuje przy ulicy Orlej, mogło mieć sztuczną nawierzchnię i mogło funkcjonować cały rok. I to jest dobra zmiana, bo to spowoduje też, że mieszkańcy będą mogli na pewno częściej z tego obiektu korzystać - dodał Romianowski.Kolejna zmiana, również pod kątem wymiany nawierzchni naturalnej na sztuczną, dotyczyła boiska przy ulicy Topolowej - mówi radna Małgorzata Wleklak.- Przede wszystkim skorzystają na tym mieszkańcy, lokalny klub, który tam gra na miejscu. Dzięki tej zmianie będzie można z boiska korzystać dłużej. Na pewno w okresie zimowym będzie mogło być eksploatowane, no i także w godzinach wieczornych przez cały rok - podkreślała Wleklak.W przypadku stadionu przy ulicy Topolowej wymiana nawierzchni na sztuczną możliwa będzie jeszcze w tym roku.