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W Szczecinie uchwalono zmiany umożliwiające modernizację boisk

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na sesji Rady Miasta Szczecin w środę uchwalone zostały zmiany przestrzenne, które umożliwią modernizację dwóch boisk piłkarskich.
Pierwszy ze zmienionych planów dotyczy Kijewa - mówi radny Krzysztof Romianowski.

- Ten plan jest stworzony po to, aby boisko, które funkcjonuje przy ulicy Orlej, mogło mieć sztuczną nawierzchnię i mogło funkcjonować cały rok. I to jest dobra zmiana, bo to spowoduje też, że mieszkańcy będą mogli na pewno częściej z tego obiektu korzystać - dodał Romianowski.

Kolejna zmiana, również pod kątem wymiany nawierzchni naturalnej na sztuczną, dotyczyła boiska przy ulicy Topolowej - mówi radna Małgorzata Wleklak.

- Przede wszystkim skorzystają na tym mieszkańcy, lokalny klub, który tam gra na miejscu. Dzięki tej zmianie będzie można z boiska korzystać dłużej. Na pewno w okresie zimowym będzie mogło być eksploatowane, no i także w godzinach wieczornych przez cały rok - podkreślała Wleklak.

W przypadku stadionu przy ulicy Topolowej wymiana nawierzchni na sztuczną możliwa będzie jeszcze w tym roku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Pierwszy ze zmienionych planów dotyczy Kijewa - mówi radny Krzysztof Romianowski.
Kolejna zmiana, również pod kątem wymiany nawierzchni naturalnej na sztuczną, dotyczyła boiska przy ulicy Topolowej - mówi radna Małgorzata Wleklak.

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