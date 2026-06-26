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Pogoń bez Anglika

Region Artur Dyczewski

Fot. Facebook/Pogoń Szczecin
Fot. Facebook/Pogoń Szczecin
Pogoń rozstała się z Samem Greenwoodem. Anglik po 10-miesięcznym pobycie w portowym zespole wrócił do ojczyzny i został piłkarzem Bristol City.
Szczeciński klub na sprzedaży swojego zawodnika zarobi dwa i pół miliona euro. Płatność ma być w ratach i rozłożona na dwa lata. Pogoń zagwarantowała sobie także w umowie sprzedaży procent od kolejnego transferu zawodnika.

Sam Greenwood w Granatowo-Bordowych barwach rozegrał w ekstraklasie w minionym sezonie 20 spotkań w których strzelił 3 gole.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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