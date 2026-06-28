Ma już ponad 700 lat i powstała po to aby... utrzeć nosa Szczecinowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stargardzka Kolegiata to unikatowy zabytek na Pomorzu Zachodnim i w całej Polsce.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Gotycka, ceglana, trzynawowej bazylika robi olbrzymie wrażenie zarówno zewnątrz, jak i w środku, gdzie dominują biel i błękit.O tym niezwykłym obiekcie opowiada proboszcz Kolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie ks. kan. dr Janusz Posadzy.Jesteśmy w Stargardzie, w pięknym miejscu, jeszcze w tej chwili na zewnątrz. To, co przed nami, to co to jest za wyjątkowy obiekt? - pyta reporterka.- W ogóle na samym początku trzeba powiedzieć, że Stargard słynie z rzeczy naj. Mamy największy dzwon na Pomorzu Zachodnim, mamy największy krzyż pokutny pochodzący z XIV wieku, no i mamy najwyżej sklepiony kościół ceglany w Polsce. To właśnie tu u nas w Stargardzie - powiedział Posadzy.To jest miejsce, do którego wtedy, kiedy wchodzimy, gdyby to nie był kościół, to byśmy zrobili wielkie wow. Tutaj po prostu mamy zachwyt w oczach. Ten zachwyt był już lata temu, jeszcze przed remontem kolegiaty, ale dzisiaj ona robi naprawdę olbrzymie wrażenie - mówi dziennikarka.- Początki to jest rok 1292, natomiast rozbudowa tego kościoła to jest rok 1388, kiedy Stargardzianie zaprosili tutaj Hinricha Brunsberga do Stargardu i postanowili wybudować coś, co będzie przede wszystkim konkurowało, no niestety takie są ludzkie też i takie pragnienia. Konkurowaliśmy wtedy jako Stargard ze Szczecinem i ta rywalizacja była widoczna także na tej niwie właśnie architektonicznej. No widać, że Stargardzianie byli bardzo operatywni i bardzo bogaci, że wybudowali taki ogromny kościół i budowa tego kościoła trwała do roku 1499. Wtedy też zaczęto już wyposażać ten kościół w przepiękne boczne ołtarze - informuje Posadzy.Dlaczego warto tu przyjechać? - dopytuje dziennikarka.- Warto Kolegiatę zobaczyć, bo jest najwyżej sklepionym kościołem ceglanym w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie jest ogromnym, pięknym, lekkim kościołem, który po prostu wprawia nas wszystkich w zachwyt, kiedy staniemy pod chórem. Możemy zobaczyć i doświadczyć tego unikatowego widoku tryforium, które nie jest tak często stosowanym w architekturze średniowiecznej, a tutaj nawiązuje troszeczkę do tego, które możemy widzieć w Pradze Czeskiej i także w katedrze - odpowiada ksiądz kanonik.Co możemy zobaczyć z tej wieży? - pyta reporterka.- Możemy zobaczyć przepiękną okolicę, a także przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć Szczecin - opisuje Posadzy.Turysta może wejść, może zwiedzać - dopowiada dziennikarka.- Oczywiście, zapraszamy cały czas. Kościół jest nasz otwarty. Zapraszamy też i tych wszystkich, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć na temat Kolegiaty. Mamy wydrukowane przewodniki w języku polskim, w języku angielskim. Także można taki przewodnik sobie tutaj nabyć za parę groszy - informuje ksiądz kanonik.Kolegiatę najlepiej zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 17:00, wchodząc bocznym, zielonym wejściem od strony parafii.