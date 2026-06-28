Wyprzedaż garażowa w szczytnym celu. Trwa zbiórka dla dzielnej Kasi [ZDJĘCIA]

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Edycja tekstu: Michał Tesarski

W garażu za kamienicą przy ulicy Królowej Jadwigi 24 w Szczecinie odbyła się charytatywna wyprzedaż garażowa, z której środki zostaną przeznaczone na leczenie 14-letniej Kasi.Jej rehabilitacja jest kosztowna, bo zmaga się m.in. z opóźnionym napięciem mięśniowym i opóźnieniem neurorozwojowym - mówi mama dziewczynki, a zarazem organizatorka akcji, Sylwia Mecha.- Kasia zmaga się z ultra rzadką mutacją w genie GNB1 i potrzeba pieniędzy naprawdę dużo, bo rehabilitacja jej to około 5 tysięcy złotych miesięcznie - dodaje Mecha.Garaż, przy którym odbywa się akcja, udostępnił sąsiad rodziny.Kasię można wesprzeć również poprzez kupno dowolnych towarów na platformie Vinted (konta: "fajnazabawka", "kamilmecha" i "dlakasim"). Kolejne edycje wyprzedaży garażowej odbędą się 13 września i 15 listopada.