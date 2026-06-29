"6-8 procent populacji dotkniętych jest chorobami rzadkimi" [ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Występują raz na 2000 urodzeń, ale jest ich kilkanaście tysięcy rodzajów. Lekarze przekonują, że choroby rzadkie są coraz lepiej diagnozowane.
Do grona takich chorób należą mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśni oraz wrodzona niedoczynność tarczycy - wymienia pediatra prof. Maria Giżewska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego szpitala nr 1 PUM w Szczecinie.
- Uważa się, że od 6 do 8 procent populacji na świecie dotkniętych jest chorobami rzadkimi. Wiele z nich diagnozujemy w oparciu o badania przesiewowe noworodków - mówi Giżewska.
W trzeciej dobie życia rzadką chorobę - fenyloketonurię - zdiagnozowano u Kai, obecnie studentki. Dzięki temu, że leczenie rozpoczęto szybko, młoda kobieta prowadzi zdrowe i normalne życie.
- Całe życie musimy utrzymywać dietę niskobiałkową, przyjmować trzy razy dziennie preparaty aminokwasowe, które nam pomagają uzupełniać to białko, którego brakuje w organizmie. Ta choroba w mojej ocenie jest kompletnie nierozpoznawalna wśród znajomych - mówi Pani Kaja.
Nawet 3 miliony Polaków ma choroby rzadkie. Większość z tych schorzeń ma podłoże genetyczne.
- Uważa się, że od 6 do 8 procent populacji na świecie dotkniętych jest chorobami rzadkimi. Wiele z nich diagnozujemy w oparciu o badania przesiewowe noworodków - mówi Giżewska.
W trzeciej dobie życia rzadką chorobę - fenyloketonurię - zdiagnozowano u Kai, obecnie studentki. Dzięki temu, że leczenie rozpoczęto szybko, młoda kobieta prowadzi zdrowe i normalne życie.
- Całe życie musimy utrzymywać dietę niskobiałkową, przyjmować trzy razy dziennie preparaty aminokwasowe, które nam pomagają uzupełniać to białko, którego brakuje w organizmie. Ta choroba w mojej ocenie jest kompletnie nierozpoznawalna wśród znajomych - mówi Pani Kaja.
Nawet 3 miliony Polaków ma choroby rzadkie. Większość z tych schorzeń ma podłoże genetyczne.
Edycja tekstu: Michał Król
Do grona takich chorób należą mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśni oraz wrodzona niedoczynność tarczycy - wymienia pediatra prof. Maria Giżewska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego szpitala nr 1 PUM w Szczecinie.