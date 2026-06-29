"6-8 procent populacji dotkniętych jest chorobami rzadkimi" [ZDJĘCIA]

Występują raz na 2000 urodzeń, ale jest ich kilkanaście tysięcy rodzajów. Lekarze przekonują, że choroby rzadkie są coraz lepiej diagnozowane.

Edycja tekstu: Michał Król

Do grona takich chorób należą mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśni oraz wrodzona niedoczynność tarczycy - wymienia pediatra prof. Maria Giżewska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego szpitala nr 1 PUM w Szczecinie.- Uważa się, że od 6 do 8 procent populacji na świecie dotkniętych jest chorobami rzadkimi. Wiele z nich diagnozujemy w oparciu o badania przesiewowe noworodków - mówi Giżewska.W trzeciej dobie życia rzadką chorobę - fenyloketonurię - zdiagnozowano u Kai, obecnie studentki. Dzięki temu, że leczenie rozpoczęto szybko, młoda kobieta prowadzi zdrowe i normalne życie.- Całe życie musimy utrzymywać dietę niskobiałkową, przyjmować trzy razy dziennie preparaty aminokwasowe, które nam pomagają uzupełniać to białko, którego brakuje w organizmie. Ta choroba w mojej ocenie jest kompletnie nierozpoznawalna wśród znajomych - mówi Pani Kaja.Nawet 3 miliony Polaków ma choroby rzadkie. Większość z tych schorzeń ma podłoże genetyczne.