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Wpadli na gorącym uczynku

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Złodzieje paliwa wpadli na gorącym uczynku. Policjanci z Mierzyna zatrzymali trzech mężczyzn, którzy okradali z paliwa koparki na terenie powiatu polickiego.
Złodzieje brali na cel maszyny budowlane należące do firmy wykonującej prace drogowe. Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę i pojawili się na miejscu dokładnie wtedy, gdy złodzieje próbowali spuścić olej napędowy z pojazdu. Jeden z mężczyzn rzucił się do ucieczki, jednak po krótkim pościgu został obezwładniony. Zatrzymani trafili do komendy w Policach, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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