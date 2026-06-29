Złodzieje paliwa wpadli na gorącym uczynku. Policjanci z Mierzyna zatrzymali trzech mężczyzn, którzy okradali z paliwa koparki na terenie powiatu polickiego.
Złodzieje brali na cel maszyny budowlane należące do firmy wykonującej prace drogowe. Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę i pojawili się na miejscu dokładnie wtedy, gdy złodzieje próbowali spuścić olej napędowy z pojazdu. Jeden z mężczyzn rzucił się do ucieczki, jednak po krótkim pościgu został obezwładniony. Zatrzymani trafili do komendy w Policach, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski