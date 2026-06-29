Tysiące na ochronę zwierząt i nowe inwestycje

Prawie 60 tys. złotych na ochronę zwierząt i nowe inwestycje. Pieniądze trafią do samorządów z powiatu kołobrzeskiego.
Gminy Siemyśl, Dygowo i Gościno podpisały umowy na unijne wsparcie w ramach marszałkowskich programów „Granty Sołeckie” i „Nasze Zwierzaki”. Sołectwo Nieżyn zaplanowało budowę altany spotkań sąsiedzkich, Siemyśl chce kupić defibrylatory, Mołtowo stworzy wiatę integracyjną, a sołectwo Bardy wybuduje wiatę rekreacyjną z miejscem na grilla.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski