Coś dla miłośników astronomii. Truskawkowy Księżyc

O ile się wypogodzi miłośnicy astronomii mogą w poniedziałek zerknąć na niebo. W nocy będzie można obserwować Truskawkowy Księżyc.
Tegoroczna czerwcowa pełnia będzie jednocześnie tak zwaną mikropełnią.
Zjawisko to jest efektem zarówno położenia Słońca po przesileniu letnim, jak i cyklu ruchu Srebrenego Globu oraz jego dużej odległości od Błękitnej Planety.
Moment pełni przypadnie na godz. 1.57.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zjawisko to jest efektem zarówno położenia Słońca po przesileniu letnim, jak i cyklu ruchu Srebrenego Globu oraz jego dużej odległości od Błękitnej Planety.
Moment pełni przypadnie na godz. 1.57.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski