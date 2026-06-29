Coś dla miłośników astronomii. Truskawkowy Księżyc

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O ile się wypogodzi miłośnicy astronomii mogą w poniedziałek zerknąć na niebo. W nocy będzie można obserwować Truskawkowy Księżyc.

Tegoroczna czerwcowa pełnia będzie jednocześnie tak zwaną mikropełnią.



Zjawisko to jest efektem zarówno położenia Słońca po przesileniu letnim, jak i cyklu ruchu Srebrenego Globu oraz jego dużej odległości od Błękitnej Planety.



Moment pełni przypadnie na godz. 1.57.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski