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Coś dla miłośników astronomii. Truskawkowy Księżyc

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Źródło: https://pixabay.com/pl/2689073/SimaGhaffarzadeh/CC0 - domena publiczna
Źródło: https://pixabay.com/pl/2689073/SimaGhaffarzadeh/CC0 - domena publiczna
O ile się wypogodzi miłośnicy astronomii mogą w poniedziałek zerknąć na niebo. W nocy będzie można obserwować Truskawkowy Księżyc.
Tegoroczna czerwcowa pełnia będzie jednocześnie tak zwaną mikropełnią.

Zjawisko to jest efektem zarówno położenia Słońca po przesileniu letnim, jak i cyklu ruchu Srebrenego Globu oraz jego dużej odległości od Błękitnej Planety.

Moment pełni przypadnie na godz. 1.57.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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