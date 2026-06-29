Mieszkania dla seniorów w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu powstał budynek komunalny przeznaczony wyłącznie dla seniorów. Magistrat ogłosił nabór dla przyszłych lokatorów.

23 mieszkania powstały przy ulicy Okopowej. Robert Cieciora, prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mówi, że obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.



- Są szerokie, przestronne łazienki, są przełączniki elektryczne umieszczone na odpowiedniej wysokości. Jest winda - wymienia Cieciora.



Karol Królikowski z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że o lokale będą mogły starać się osoby powyżej 60. roku życia. - W tym również takie osoby, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Zdadzą nam mieszkanie komunalne, które obecnie zajmują i w zamian za to będą mieli zawartą umowę na jedno z mieszkań w tym budynku - tłumaczy Królikowski.



Koszt budynku to 12 milionów złotych. Pierwsi lokatorzy powinni odebrać klucze od swoich mieszkań najpóźniej w sierpniu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski