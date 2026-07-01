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Kody QR w szczecińskiej komunikacji miejskiej weszły w życie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Bilety zakupione w aplikacjach mobilnych muszą zostać aktywowane zaraz po wejściu do pojazdu szczecińskiej komunikacji miejskiej. Polega to na zeskanowaniu kodu QR albo wpisaniu numeru bocznego pojazdu.
Od 1 lipca nowy system w tramwajach i autobusach

Od 1 lipca nowy system w tramwajach i autobusach

Przejechaliśmy się tramwajem by zobaczyć, jak mieszkańcy radzą sobie z nowym systemem.

Młodzi ze skanowaniem kodów QR nie mieli problemu. Widzieliśmy kilku studentów, którzy od razu po wejściu do tramwaju chwycili za telefon. Były też przypadki pospolitego tramwajowego ruszenia.

- Jak mi się pojawiło w aplikacji "zeskanuj kod QR", to mi się od razu przypomniało, że trzeba właśnie inaczej zakupić bilety. - W ogóle nie wiedziałam o tym, bo dopiero wróciłam do Polski. - Na razie tak, a zobaczymy co dalej. O, nie ma Szczecina. Aplikacja Banku Millennium. - Zawsze kupowałam przez bank bilet. Czyli nie jest uzupełnione.

Bilety zakupione w aplikacji należy aktywować skanując kod QR albo wpisując numer boczny pojazdu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

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