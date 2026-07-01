Kody QR w szczecińskiej komunikacji miejskiej weszły w życie

Bilety zakupione w aplikacjach mobilnych muszą zostać aktywowane zaraz po wejściu do pojazdu szczecińskiej komunikacji miejskiej. Polega to na zeskanowaniu kodu QR albo wpisaniu numeru bocznego pojazdu.
Młodzi ze skanowaniem kodów QR nie mieli problemu. Widzieliśmy kilku studentów, którzy od razu po wejściu do tramwaju chwycili za telefon. Były też przypadki pospolitego tramwajowego ruszenia.
- Jak mi się pojawiło w aplikacji "zeskanuj kod QR", to mi się od razu przypomniało, że trzeba właśnie inaczej zakupić bilety. - W ogóle nie wiedziałam o tym, bo dopiero wróciłam do Polski. - Na razie tak, a zobaczymy co dalej. O, nie ma Szczecina. Aplikacja Banku Millennium. - Zawsze kupowałam przez bank bilet. Czyli nie jest uzupełnione.
Bilety zakupione w aplikacji należy aktywować skanując kod QR albo wpisując numer boczny pojazdu.
Edycja tekstu: Michał Król