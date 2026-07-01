Remont i utrudnienia na Gumieńcach

Kolejne utrudnienia na Gumieńcach. Trwa wymiana ponad 1,5 km starego wodociągu, a drogowcy rozpoczęli następny etap prac na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Świętej Kingi.
W tym miejscu przez najbliższe cztery dni obowiązuje ruch wahadłowy. Od przyszłego tygodnia roboty przeniosą się także na ulicę Wrocławską w kierunku Okulickiego. Prace prowadzone są również przy ulicach Wileńskiej i Białostockiej.
Inwestycja ma poprawić niezawodność dostaw wody w tej części Szczecina. Całość ma zakończyć się do końca roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Inwestycja ma poprawić niezawodność dostaw wody w tej części Szczecina. Całość ma zakończyć się do końca roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas