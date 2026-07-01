Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Policach ma nowego pracownika. To przyjazny pies terapeutyczny rasy doodle, czyli mieszanka labradora z pudlem.

Suri ma 4 miesiące, ale już uczy się przez zabawę. Jej przewodniczka Magdalena Wasiun-Chodoruk mówi że wyszkolenie psiego terapeuty trwa około dwóch lat.



- Czeka nas długa droga, półtora roku będzie się bawić. Już niektóre komendy wykonuje. Później idziemy już do przedszkola. Następnie są kursy posłuszeństwa i przygotowanie do egzaminu... - wyliczała.



Wicedyrektorka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, Joanna Wrzosek mówi, że we wrześniu 2026r. w ośrodku rozpocznie się nowa forma pracy terapeutycznej z uczniami: dogoterapia.



Na zajęciach Suri będzie wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.



- Zajęcia z dogoterapii mają na celu przede wszystkim zajęcia relaksacyjne, tak, żeby było dużo radości dla naszych uczniów. Poza tym będą pomagać dzieciom w socjalizacji, w sytuacjach stresowych, w sytuacjach lękowych - powiedziała.



W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach uczy się 200 dzieci. Suri została zakupiona do ich wspierania przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus.



Edycja tekstu: Jacek Rujna