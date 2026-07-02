Ekologiczny korytarz pod Trasą Północną

Pod Trasą Północną w Szczecinie powstaje ekologiczny korytarz. Będzie nie tylko odprowadzał wody cieku Grzęziniec, ale stanie się również bezpiecznym przejściem dla małych zwierząt.

Przepust ma 76 metrów długości i przebiega pod nasypem, który w najwyższym miejscu osiąga niemal 10 metrów wysokości. Wewnątrz znajdzie się prefabrykowana rura o średnicy ponad 2,5 metra.



Po obu stronach wnętrza przepustu powstaną półmetrowe półki dla małych zwierząt, wykonane z laminatu i pokryte warstwą gruntu.



Dzięki nim, zwierzęta będą mogły przechodzić suchą trasą niezależnie od poziomu wody w cieku.



To jeden z trzech tego typu obiektów znajdujących się pod jezdnią trzeciego etapu Trasy Północnej.



Mają 45 i 57 metrów długości.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski