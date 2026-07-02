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Remont basenu w Kołobrzegu z kolejnym opóźnieniem

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Przedłuży się remont miejskiej pływalni w Kołobrzegu. Basen pozostanie zamknięty przez całe wakacje.
Dzięki opóźnieniu termomodernizacji, basen w Kołobrzegu przejdzie remont [ZDJĘCIA]

"Dzięki" opóźnieniu termomodernizacji, basen w Kołobrzegu przejdzie remont [ZDJĘCIA]

Przedłuży się remont kompleksu sportowego Milenium w Kołobrzegu
Basen pozostaje nieczynny od września ubiegłego roku. Najpierw z powodu przeprowadzonej termomodernizacji. Następnie ruszył remont wnętrza basenu, który miał zakończyć się z początkiem lipca, jednak na miejscu wciąż prowadzone są prace.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Banasiak mówi, że opóźnienia wynikają z konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie przewidywała umowa.

- Całe połacie tynku wewnątrz nam odleciały. Kiedy zaczęliśmy rozkuwać posadzki okazało się, że instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, są elementy, które trzeba wymienić. Też dużym zakresem były dysze, które uzupełniają wodę - wylicza Banasiak.

Prace mają zostać wykonane do połowy sierpnia. Już po ich zakończeniu konieczne będą jeszcze testy i ponowny rozruch całej aparatury. Realny termin otwarcia pływalni to początek września.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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