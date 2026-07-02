Remont basenu w Kołobrzegu z kolejnym opóźnieniem

Przedłuży się remont miejskiej pływalni w Kołobrzegu. Basen pozostanie zamknięty przez całe wakacje.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Banasiak mówi, że opóźnienia wynikają z konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie przewidywała umowa.
- Całe połacie tynku wewnątrz nam odleciały. Kiedy zaczęliśmy rozkuwać posadzki okazało się, że instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, są elementy, które trzeba wymienić. Też dużym zakresem były dysze, które uzupełniają wodę - wylicza Banasiak.
Prace mają zostać wykonane do połowy sierpnia. Już po ich zakończeniu konieczne będą jeszcze testy i ponowny rozruch całej aparatury. Realny termin otwarcia pływalni to początek września.
Edycja tekstu: Michał Król