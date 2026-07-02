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Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu nie wrócą do domów

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nadzór budowlany nie dopuścił do użytkowania całego budynku. W nocy z wtorku na środę spłonęło poddasze, dach nad głową straciło 70 osób.
Ponad 70 ewakuowanych mieszkańców Świnoujścia otrzymało kompleksowe wsparcie [ZDJĘCIA]

Ponad 70 ewakuowanych mieszkańców Świnoujścia otrzymało kompleksowe wsparcie [ZDJĘCIA]

Pożar poddasza w Świnoujściu. Ewakuowano 70 osób [ZDJĘCIA]
Większość osób znalazła tymczasowe schronienie u swoich bliskich. 26 osobom pomógł natomiast samorząd, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że część osób została bez dachu nad głową, dlatego tak długo jak będzie to potrzebne, będziemy pomagać mieszkańcom Świnoujścia - dodał.

Na użytkowanie budynku nie wyraża zgody nadzór budowlany. - Budynek trzeba osuszyć, trzeba przywrócić działanie instalacji elektrycznej. W tym momencie mieszkańcy nie mogą wrócić, aby tam zamieszkać, natomiast pod asystą policji mogą przyjść, zabrać swoje rzeczy - podkreślał.

W przewożeniu rzeczy pomaga wojsko. Budynek należy do wojskowej administracji mieszkaniowej. Przyczyną wybuchu pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anety Łuczkowskiej

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