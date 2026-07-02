Ciemne burzowe chmury i alerty w regionie

Pomorze Zachodnie w strefie silnego wiatru, opadów deszczu i zawiązujących się komórek burzowych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

Front atmosferyczny przemieszcza się teraz znad Niemiec w kierunku wschodnim. Urwania chmury mogą się spodziewać mieszkańcy okolic Kołobrzegu, Świdwina i Białogardu.Od 3 w nocy w północnej części regionu obowiązywać będzie alert pierwszego i drugiego stopnia przed wichurą.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk synoptycy oceniają na 80 procent. Prognozowana prędkość wiatru wyniesie od 45 do nawet 90 kilometrów na godzinę.