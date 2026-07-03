Pożar bloku w Świnoujściu. Mieszkańcy otrzymają pomoc finansową i psychologiczną

Mieszkańcy poszkodowani w pożarze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu mogą otrzymać pomoc finansową i psychologiczną.
Trwa też ocena stanu technicznego budynku. Od wyników ekspertyzy zależy, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali. Poszkodowani mogą także bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej oferowanej przez miejskie służby.
Wsparcie oferuje Regionalne Centrum Kryzysowe pod numerami: 91 32 25 486 i 91 32 25 476 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod numerami: 91 32 25 488 i 91 32 25 487.
Autorka edycji: Joanna Chajdas