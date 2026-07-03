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Pożar bloku w Świnoujściu. Mieszkańcy otrzymają pomoc finansową i psychologiczną

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkańcy poszkodowani w pożarze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu mogą otrzymać pomoc finansową i psychologiczną.
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Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu nie wrócą do domów

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Ogień wybuchł w nocy z wtorku na środę, a z budynku ewakuowano mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski o zasiłki. Można je składać w sekretariacie ośrodka w dni robocze od 7:30 do 15:30.

Trwa też ocena stanu technicznego budynku. Od wyników ekspertyzy zależy, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali. Poszkodowani mogą także bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej oferowanej przez miejskie służby.

Wsparcie oferuje Regionalne Centrum Kryzysowe pod numerami: 91 32 25 486 i 91 32 25 476 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod numerami: 91 32 25 488 i 91 32 25 487.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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