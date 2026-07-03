Pożar bloku w Świnoujściu. Mieszkańcy otrzymają pomoc finansową i psychologiczną

Mieszkańcy poszkodowani w pożarze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu mogą otrzymać pomoc finansową i psychologiczną.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Ogień wybuchł w nocy z wtorku na środę, a z budynku ewakuowano mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski o zasiłki. Można je składać w sekretariacie ośrodka w dni robocze od 7:30 do 15:30.Trwa też ocena stanu technicznego budynku. Od wyników ekspertyzy zależy, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali. Poszkodowani mogą także bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej oferowanej przez miejskie służby.Wsparcie oferuje Regionalne Centrum Kryzysowe pod numerami: 91 32 25 486 i 91 32 25 476 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod numerami: 91 32 25 488 i 91 32 25 487.