Ratownicy przestrzegają przed brawurą nad wodą

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Prewencja jest podstawą bezpieczeństwa nad wodą. Obejmuje ona zarówno przygotowanie przed wyjściem na plażę, jak i zachowanie ostrożności podczas kąpieli. Najlepiej wybierać miejsca strzeżone przez ratowników.

Bezpieczeństwo podczas aktywności wodnych to podstawa. Przecenianie własnych umiejętności jest jedną z najczęstszych przyczyn utonięć. Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, radzi by wchodząc do wody zabrać ze sobą sprzęt asekuracyjny.



- Zabezpieczmy się w taki sposób, że weźmy ze sobą bojkę taką, którą można nadmuchać i ciągnąć za sobą, a ona będzie skutecznie ratować nasze życie. Dzięki niej, kiedy złapie nas skurcz, kiedy poczujemy się słabo, kiedy będziemy chcieli na chwilę odsapnąć, będziemy mogli się na tej bojce po prostu zawiesić, poczekać aż poczujemy się lepiej, albo poczekać na dotarcie pomocy, dotarcie ratowników - mówi Kurylczyk.



W ubiegły weekend w Polsce utonęły 24 osoby.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski