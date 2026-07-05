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To ostatnia okazja, by zajrzeć na Come With Us Festival

Region Antoni Stefański

Fot. Facebook/Come With Us Festival
Fot. Facebook/Come With Us Festival
W niedzielę szczeciński Park Kasprowicza ponownie wypełni się muzyką elektroniczną, warsztatami i atrakcjami przygotowanymi dla mieszkańców w każdym wieku.
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

O tym, co się wydarzy w ramach imprezy, opowiada jej współorganizatorka Zuzanna Szklarska.

- Mamy zaplanowaną część warsztatów od godziny 12. Rozpoczynamy gimnastyką słowiańską. Potem mamy warsztat zrobienia kadzideł ziołowych. Mamy też strefę dla dzieci plastyczną oraz część muzyczną, która będzie się rozpoczynała o godzinie 16.

Come With Us Festival potrwa do późnych godzin wieczornych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
O tym, co się wydarzy w ramach imprezy, opowiada jej współorganizatorka Zuzanna Szklarska.

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