Nowy instrument do finansowania obrony cywilnej - skorzystać mają także samorządy

23 miliardy złotych popłyną do samorządów i przedsiębiorców w całej Polsce. Część z nich może trafić do Zachodniopomorskiego. Zostaną one rozdysponowane w ramach nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.





Edycja tekstu: Michał Król

To instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego zadaniem jest wspieranie inwestycji związanych ze wzmacnianiem sektora obronnego - zaznacza Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.- Schrony, schronienia, drogi o większej nośności, mosty o większej wyporności by służyły również do celów wojskowych. Muszą chronić się w zakresie cyberataków, ujęcia wody, stacje przesyłowe - wylicza Czekaj.Dla samorządów przeznaczone jest ponad 11 miliardów złotych. Pierwsze rozmowy z samorządowcami w tym temacie odbyły się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.- Każdy samorząd, który będzie chciał w tych sferach inwestować, zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego, a przedsiębiorca, jeżeli będzie chciał inwestycji kapitałowych, do spółki o nazwie Chrobry i otrzyma szczegółowe wytyczne, złoży wniosek i otrzyma pieniądze - mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.Środki przeznaczone dla samorządów to nieoprocentowana pożyczka - będzie trzeba ją spłacić w ciągu 20 lat. Dla przedsiębiorców przeznaczono z instrumentu pożyczkowego 2,5 mld zł, a dla kolei - 2 miliardy.Drugi filar funduszu to instrument kapitałowy - również przeznaczony dla przedsiębiorców - który będzie realizować specjalnie powołana spółka Chrobry. Przewidziano na nią 7 mld zł. Jak przekazano, "środki te mają służyć wejściom kapitałowym w projekty o wysokim potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarach innowacyjnych technologii i rozwiązań o strategicznym znaczeniu".