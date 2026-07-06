Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Nowy instrument do finansowania obrony cywilnej - skorzystać mają także samorządy

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
23 miliardy złotych popłyną do samorządów i przedsiębiorców w całej Polsce. Część z nich może trafić do Zachodniopomorskiego. Zostaną one rozdysponowane w ramach nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.
To instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego zadaniem jest wspieranie inwestycji związanych ze wzmacnianiem sektora obronnego - zaznacza Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

- Schrony, schronienia, drogi o większej nośności, mosty o większej wyporności by służyły również do celów wojskowych. Muszą chronić się w zakresie cyberataków, ujęcia wody, stacje przesyłowe - wylicza Czekaj.

Dla samorządów przeznaczone jest ponad 11 miliardów złotych. Pierwsze rozmowy z samorządowcami w tym temacie odbyły się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Każdy samorząd, który będzie chciał w tych sferach inwestować, zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego, a przedsiębiorca, jeżeli będzie chciał inwestycji kapitałowych, do spółki o nazwie Chrobry i otrzyma szczegółowe wytyczne, złoży wniosek i otrzyma pieniądze - mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Środki przeznaczone dla samorządów to nieoprocentowana pożyczka - będzie trzeba ją spłacić w ciągu 20 lat. Dla przedsiębiorców przeznaczono z instrumentu pożyczkowego 2,5 mld zł, a dla kolei - 2 miliardy.

Drugi filar funduszu to instrument kapitałowy - również przeznaczony dla przedsiębiorców - który będzie realizować specjalnie powołana spółka Chrobry. Przewidziano na nią 7 mld zł. Jak przekazano, "środki te mają służyć wejściom kapitałowym w projekty o wysokim potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarach innowacyjnych technologii i rozwiązań o strategicznym znaczeniu".

Edycja tekstu: Michał Król
Jego zadaniem jest wspieranie inwestycji związanych ze wzmacnianiem sektora obronnego - zaznacza Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Dla samorządów przeznaczone jest ponad 11 miliardów złotych. Pierwsze rozmowy z samorządowcami w tym temacie odbyły się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5388 razy)
  2. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 5356 razy)
  3. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5307 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3324 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od przedwczoraj oglądane 3149 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nieumyte owoce leśne mogą być źródłem zakażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem i drugą osobą" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pole bitwy przed szczecińskim magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty