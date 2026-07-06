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Ruszają przygotowania do rozbiórki starych mostów na autostradzie A6

Region Antoni Stefański

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy dokumentację i jeszcze w tym roku chce ogłosić przetarg na przebudowę północnych nitek autostrady A6.
Jak wyjaśnia rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, obecne konstrukcje pochodzą jeszcze z pierwszych powojennych lat i nie spełniają już współczesnych wymagań.

- Te prace będą polegały na rozebraniu istniejących konstrukcji przęseł i wykonaniu w ich miejsce nowych konstrukcji - mówi Grzeszczuk.

W czasie robót ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony mostami po południowej stronie. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku, a przebudowa obu mostów zakończy się za trzy lata.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak wyjaśnia rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, obecne konstrukcje pochodzą jeszcze z pierwszych powojennych lat i nie spełniają już współczesnych wymagań.

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