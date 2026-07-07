"Lato to dobry czas, aby zaszczepić się na tężec"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Lato to dobry czas, aby zaszczepić sę na tężec - przypominają eksperci z sanepidu. Prace w ogrodzie, na działce, przy budowie, ale i zabawy w piasku na plaży mogą przyczynić się do zachorowania na tę ciężką i niebezpieczną chorobę.

Choć w kalendarzu szczepień jest ona obowiązkowa dla dzieci i młodzieży, odporność na tężec spada po 10 latach. Pałeczki bakterii występują w glebie, kurzu, wodzie oraz ślinie zwierząt.



- Wrotami do zakażenia może być uszkodzona skóra, zranienie, niewielkie otarcie - informuje rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. - W momencie, kiedy idziemy do ogródka, wykonujemy jakieś prace, możemy zanieczyścić tą ranę brudem, odchodami zwierząt i tutaj już otwarta droga do tego, żeby zakazić się tężcem.



- Szepionka przeciwko tężcowi chroni przed zachorowaniem przez dziesięć lat. Dlatego zalecane jest podanie dawki przypominającej - dodaje Kapłan. - Ważne jest, żeby te szczepienia powtarzać co 10 lat, bo odporność na tężec spada wraz z czasem. Co ważne, przechorowanie tężca nie chroni przed tym, że zachorujemy jeszcze raz.



W przypadku tężca, dzieci i młodzież mają darmowe szczepienia. Dorośli muszą za nie zapłacić.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski