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Stowarzyszenie KociArka zmaga się z kocią górką i apeluje o pilne adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ponad 100 kotów czeka na nowy dom w szczecińskiej KociArce. Stowarzyszenie zmaga się z tak zwaną kocią górką.
Jak mówi jego prezeska Anna Kolat-Stajuda, wolontariusze nowych podopiecznych znajdują w śmietnikach, na działkach czy w ogródkach.

- Kocia górka nie jest niczym innym, jak gwałtownym wzrostem liczby kotów, kociąt bezdomnych. Pojawia się ona praktycznie od pierwszych wykotów, czyli kwiecień, a czasem nawet marzec, ale największe nasilenie mamy właśnie czerwiec-lipiec - mówi prezeska KociArki.

Dlatego też pilnie poszukiwane są rodziny adopcyjne i domy tymczasowe. Trzeba tylko spełnić odpowiednie warunki - dodaje Kolat-Stajuda.

- Dom niewychodzący, zabezpieczony balkon i okna. Świadomy konieczności kastracji w przypadku kociąt, które wydajemy niewykastrowane, bo to są małe kocięta. Jest Pani świadoma, że umowa o adopcji to jest odpowiedzialność na wiele, wiele lat. Zgłasza się Pani do nas - tłumaczy Kolat-Stajuda.

Zapotrzebowanie na adopcje i domy tymczasowe dla kotów stale rośnie. Stowarzyszenie KociArka niemal codziennie w mediach społecznościowych publikuje ogłoszenia, które przedstawiają mruczki szukające domu.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak mówi jego prezeska Anna Kolat-Stajuda, wolontariusze nowych podopiecznych znajdują w śmietnikach, na działkach czy w ogródkach.
Dlatego też pilnie poszukiwane są rodziny adopcyjne i domy tymczasowe. Trzeba tylko spełnić odpowiednie warunki - dodaje Kolat-Stajuda.

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