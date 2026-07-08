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Był bezpłatny, były tłumy. Jest płatny, świeci pustkami [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Skatepark na Arkonce świeci pustkami. Powodem, jak mówią Szczecinianie, może być cena biletu.
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego skatepark na Arkonce był bezpłatny i korzystały z niego tłumy dzieci i młodzieży. Od 1 czerwca, aby z niego skorzystać, trzeba kupić bilet wstępu na kąpielisko.

Normalny kosztuje 28 złotych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że właśnie w wakacje, kiedy dzieci i młodzież mają najwięcej wolnego czasu, dostęp do niego jest płatny, a sam skatepark jest znacznie mniej oblegany niż poza sezonem.

- To jest chore. Jak może być płatny? Gdzie dzieciaki mają? To jest dosyć słabe. - Jak widać teraz jest wiele mniej osób niż wcześniej. - Jak był bezpłatny, to było tutaj pełno dzieci. Teraz już nikomu się nie chce płacić za takie coś. - Rzeczywiście, jak był bezpłatny, to widziałem tutaj ludzi jeżdżących, teraz zniknęli. - Mój syn też tutaj przychodził, jeździł sobie. Chciał tutaj sobie przychodzić, fajnie było, no ale teraz co? - Niefajnie, nie powinien być płatny. Żeby dzieci się mogły bawić i żeby nie grały w domu przy komputerach - mówią mieszkańcy.

Zapytaliśmy miasto, czy zamierza coś z tym zrobić i jakie ma plany wobec skateparku. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Skatepark na Arkonce świeci pustkami. Powodem, jak mówią Szczecinianie, może być cena biletu.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu "Tematy i Muzyka".

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