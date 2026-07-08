Szczecińska Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rektorce i wykładowczyni z Akademii Sztuki.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To w związku z wypadkiem, do którego doszło w czerwcu 2023 roku, w jednej z pracowni uczelni.Wskutek wybuchu poważnie ranna została 20-letnia studentka, która zmarła kilka miesięcy później. Wykładowczyni jest oskarżona m.in. o to, że nie sprawowała nad studentką należytego nadzoru i nie zapewniła jej odzieży ochronnej.Z kolei rektorka Akademii Sztuki odpowie przed sądem za niedopełnienie obowiązków jako funkcjonariusz publiczny i za to, że nie zapewniła odpowiedniego bezpieczeństwa w pracowni.Wykładowczyni grozi do 10 lat więzienia, rektorce - do 2 lat. Żadna z kobiet nie przyznała się do winy.