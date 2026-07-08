Po maturach, czas na decyzję

Wyniki matur odebrane, punkty policzone, więc czas na najważniejsze pytanie tego lata: kierunek uniwersytet, zasłużony reset czy może jednak pierwsza praca?

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Jakie plany mają absolwenci IX LO w Szczecinie?- Studia klasycznie, na Politechnikę Morską, będę szedł na nawigację. - Wstęp na medycynę, na Pomorski Uniwersytet Medyczny mam zagwarantowany, natomiast składałam jeszcze na uczelnię we Wrocławiu, oczywiście medyczną. - Ja idę na PUM. Mam nadzieję, że się dostanę. Na ratownictwo medyczne. Praca w ruchu mnie ciekawi - mówili tegoroczni absolwenci.- A jakie plany na przyszłość z takim dobrym wynikiem z matematyki? - dopytywała nasza reporterka.- Nie wiem. Zaraz wrócę do domu i zobaczę, gdzie się dostanę - odpowiadał jeden z maturzystów.- Kosmetologia. Bo ja tak na co dzień robię paznokcie i tak chciałam w tym kierunku iść - dodała dziewczyna.W województwie zachodniopomorskim do egzaminu przystąpiło 12 tys. maturzystów.