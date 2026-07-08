Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Po maturach, czas na decyzję

Region Anna Klimczyk

Fot. www.pixabay.com/ jarmoluk (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/ jarmoluk (domena publiczna)
Wyniki matur odebrane, punkty policzone, więc czas na najważniejsze pytanie tego lata: kierunek uniwersytet, zasłużony reset czy może jednak pierwsza praca?
Maturzyści poznali wyniki egzaminów

Maturzyści poznali wyniki egzaminów

Jakie plany mają absolwenci IX LO w Szczecinie?

- Studia klasycznie, na Politechnikę Morską, będę szedł na nawigację. - Wstęp na medycynę, na Pomorski Uniwersytet Medyczny mam zagwarantowany, natomiast składałam jeszcze na uczelnię we Wrocławiu, oczywiście medyczną. - Ja idę na PUM. Mam nadzieję, że się dostanę. Na ratownictwo medyczne. Praca w ruchu mnie ciekawi - mówili tegoroczni absolwenci.
- A jakie plany na przyszłość z takim dobrym wynikiem z matematyki? - dopytywała nasza reporterka.
- Nie wiem. Zaraz wrócę do domu i zobaczę, gdzie się dostanę - odpowiadał jeden z maturzystów.
- Kosmetologia. Bo ja tak na co dzień robię paznokcie i tak chciałam w tym kierunku iść - dodała dziewczyna.

W województwie zachodniopomorskim do egzaminu przystąpiło 12 tys. maturzystów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Nasza reporterka Anna Klimczyk sprawdziła, jakie plany na najbliższe miesiące mają absolwenci IX LO w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5578 razy)
  2. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5512 razy)
  3. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od dzisiaj oglądane 4436 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3615 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3289 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przed wyjazdem pamiętaj by pupilowi wyrobić medyczny paszport [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stowarzyszenie KociArka zmaga się z kocią górką i apeluje o pilne adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nieumyte owoce leśne mogą być źródłem zakażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty