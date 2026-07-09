Winiarze: definicja promocji alkoholu określona w ustawie nie przystaje do dzisiejszych realiów [ZDJĘCIA]

Jaśniejsze zasady promocji wydarzeń i możliwość sprzedaży wina w sieci - takie są główne założenia projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, złożonej przez posłów PSL.

Edycja tekstu: Michał Król

Według parlamentarzystów branża mierzy się z licznymi problemami, m.in. dotyczącymi informowania o swoich wyrobach.Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić a, co nie - tłumaczył Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy na konferencji w zachodniopomorskich Baniewicach.- Definicja promocji określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie przystaje absolutnie do dzisiejszych realiów. Część prawników i część osób, interpretuje promocję również jako przekaz, jako komunikacja - mówi Krystowski.Z kolei wnioskodawca projektu ustawy Jacek Tomczak liczy, że nowe rozwiązania legislacyjne będą mogły pomóc producentom nie tylko na rynku rodzimym, ale także zagranicznym.- Przywrócić normalność w polskim winiarstwie i zlikwidować archaiczne przepisy rodem z PRL-u, które dzisiaj obowiązują. To jest taki podstawowy cel deregulacyjny. Dać tą przestrzeń wolności winiarzy, żeby mogli normalnie pracować i swoje produkty sprzedawać, rozwijać - mówi Tomczak.Obecnie ustawa skierowana jest do prac w komisji zdrowia. Podobny projekt złożyli również posłowie Lewicy i Polski 2050.