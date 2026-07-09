Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Winiarze: definicja promocji alkoholu określona w ustawie nie przystaje do dzisiejszych realiów [ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Jaśniejsze zasady promocji wydarzeń i możliwość sprzedaży wina w sieci - takie są główne założenia projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, złożonej przez posłów PSL.
Według parlamentarzystów branża mierzy się z licznymi problemami, m.in. dotyczącymi informowania o swoich wyrobach.

Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić a, co nie - tłumaczył Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy na konferencji w zachodniopomorskich Baniewicach.

- Definicja promocji określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie przystaje absolutnie do dzisiejszych realiów. Część prawników i część osób, interpretuje promocję również jako przekaz, jako komunikacja - mówi Krystowski.

Z kolei wnioskodawca projektu ustawy Jacek Tomczak liczy, że nowe rozwiązania legislacyjne będą mogły pomóc producentom nie tylko na rynku rodzimym, ale także zagranicznym.

- Przywrócić normalność w polskim winiarstwie i zlikwidować archaiczne przepisy rodem z PRL-u, które dzisiaj obowiązują. To jest taki podstawowy cel deregulacyjny. Dać tą przestrzeń wolności winiarzy, żeby mogli normalnie pracować i swoje produkty sprzedawać, rozwijać - mówi Tomczak.

Obecnie ustawa skierowana jest do prac w komisji zdrowia. Podobny projekt złożyli również posłowie Lewicy i Polski 2050.

Edycja tekstu: Michał Król
Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić a, co nie - tłumaczył Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy na konferencji w zachodniopomorskich Baniewicach.
Z kolei wnioskodawca projektu ustawy Jacek Tomczak liczy, że nowe rozwiązania legislacyjne będą mogły pomóc producentom nie tylko na rynku rodzimym, ale także zagranicznym.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5648 razy)
  2. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od wczoraj oglądane 4757 razy)
  3. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od dzisiaj oglądane 4068 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3717 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3342 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zaniedbany skwer przy Alei Niepodległości odstrasza Szczecinian [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty