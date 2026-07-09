Kolejny etap przebudowy ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu wchodzi w decydującą fazę.

Edycja tekstu: Michał Król

Inwestycja jest już zaawansowana w 85 procentach, a w połowie lipca kierowcy mają ponownie pojechać przez skrzyżowania z ulicami Moniuszki i Piłsudskiego.Po ich otwarciu drogowcy przeniosą się na kolejne odcinki, między innymi na skrzyżowanie z ulicą Matejki. Cała inwestycja ma zakończyć się do końca października, a pełne przywrócenie ruchu planowane jest przed końcem roku.Koszt przebudowy ulicy Sienkiewicza to blisko 28 milionów złotych.