Setki milionów złotych na inwestycje dla szczecińskich szpitali

Pół miliarda złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala „Zdroje". Do ZCO trafi prawie 300 mln zł, a do szpitala "Zdroje" 200 mln.

Edycja tekstu: Michał Król

Pieniądze pozwolą zrealizować wiele inwestycji - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.- Te pieniądze oczywiście cieszą i wiemy, że dzięki środkom unijnym są otwarcia, mamy nowoczesny sprzęt, mamy również inwestycje tak naprawdę w kadry medyczne - mówiła Sobierańska-Grenda.W ZCO wybudujemy dwa budynki, w których znajdzie się między innymi Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, a w szpitalu "Zdroje" powstanie budynek na potrzeby stacjonarnego oraz ambulatoryjnego leczenia chorób psychicznych dzieci i młodzieży - tłumaczył Adrian Sikorski, dyrektor konsolidowanych szpitali: „Zdroje" i ZCO w Szczecinie.- Inwestycje podzielone są w ramach dwóch umów, na część psychiatryczną: budowę budynku, w którym będą znajdowały się oddziały stacjonarne. W tej części dotyczącej szpitala na Golęcinie inwestycja będzie polegała na budowie bloku operacyjnego - mówił Sikorski.Pacjenci Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zyskają dostęp do m.in.: szybszej diagnostyki onkologicznej czy radioterapii śródoperacyjnej, a szpitala "Zdroje" - oddział psychiatryczny ogólny dla dzieci ze zwiększoną liczbą łóżek z 36 do 50.