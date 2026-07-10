Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Setki milionów złotych na inwestycje dla szczecińskich szpitali

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Pół miliarda złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala „Zdroje". Do ZCO trafi prawie 300 mln zł, a do szpitala "Zdroje" 200 mln.
Pieniądze pozwolą zrealizować wiele inwestycji - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.

- Te pieniądze oczywiście cieszą i wiemy, że dzięki środkom unijnym są otwarcia, mamy nowoczesny sprzęt, mamy również inwestycje tak naprawdę w kadry medyczne - mówiła Sobierańska-Grenda.

W ZCO wybudujemy dwa budynki, w których znajdzie się między innymi Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, a w szpitalu "Zdroje" powstanie budynek na potrzeby stacjonarnego oraz ambulatoryjnego leczenia chorób psychicznych dzieci i młodzieży - tłumaczył Adrian Sikorski, dyrektor konsolidowanych szpitali: „Zdroje" i ZCO w Szczecinie.

- Inwestycje podzielone są w ramach dwóch umów, na część psychiatryczną: budowę budynku, w którym będą znajdowały się oddziały stacjonarne. W tej części dotyczącej szpitala na Golęcinie inwestycja będzie polegała na budowie bloku operacyjnego - mówił Sikorski.

Pacjenci Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zyskają dostęp do m.in.: szybszej diagnostyki onkologicznej czy radioterapii śródoperacyjnej, a szpitala "Zdroje" - oddział psychiatryczny ogólny dla dzieci ze zwiększoną liczbą łóżek z 36 do 50.

Edycja tekstu: Michał Król
Pieniądze pozwolą nam zrealizować wiele inwestycji - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.
W ZCO wybudujemy dwa budynki, w których znajdzie się między innymi Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, a w szpitalu "Zdroje" powstanie budynek na potrzeby stacjonarnego oraz ambulatoryjnego leczenia chorób psychicznych dzieci i młodzieży - tłumaczył Adrian Sikorski, dyrektor konsolidowanych szpitali: „Zdroje" i ZCO w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5710 razy)
  2. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od przedwczoraj oglądane 4859 razy)
  3. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od wczoraj oglądane 4491 razy)
  4. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3413 razy)
  5. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od wczoraj oglądane 3212 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zaniedbany skwer przy Alei Niepodległości odstrasza Szczecinian [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty