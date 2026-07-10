Nowe przystanki dla autobusów w Podjuchach

Nowe przystanki autobusowe powstaną przy ulicy Metalowej w szczecińskich Podjuchach.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę zatok wraz z sygnalizacją świetlną na odcinku między ulicami Floriana Szarego i Szlamową.
Inwestycja obejmie budowę peronów, przebudowę istniejącej sygnalizacji oraz montaż wiat.
Będą też tablice Systemu Informacji Pasażerskiej i biletomaty.
Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 17 lipca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Inwestycja obejmie budowę peronów, przebudowę istniejącej sygnalizacji oraz montaż wiat.
Będą też tablice Systemu Informacji Pasażerskiej i biletomaty.
Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 17 lipca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski