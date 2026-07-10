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Nowe przystanki dla autobusów w Podjuchach

Region Antoni Stefański

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nowe przystanki autobusowe powstaną przy ulicy Metalowej w szczecińskich Podjuchach.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę zatok wraz z sygnalizacją świetlną na odcinku między ulicami Floriana Szarego i Szlamową.

Inwestycja obejmie budowę peronów, przebudowę istniejącej sygnalizacji oraz montaż wiat.

Będą też tablice Systemu Informacji Pasażerskiej i biletomaty.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 17 lipca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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