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Budowa odcinka S11 na finiszu

Region Antoni Stefański

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Budowa odcinka na drodze ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem wchodzi w końcową fazę.
Zaawansowanie prac prowadzonych przez firmę Intercor niedługo przekroczy 90 procent. Na ponad 24-kilometrowej trasie trwają roboty wykończeniowe, układanie nawierzchni oraz montaż barier i oznakowania.

W ramach inwestycji powstały także dwa węzły drogowe i Miejsce Obsługi Podróżnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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