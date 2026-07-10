Budowa odcinka S11 na finiszu

Budowa odcinka na drodze ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem wchodzi w końcową fazę.
Zaawansowanie prac prowadzonych przez firmę Intercor niedługo przekroczy 90 procent. Na ponad 24-kilometrowej trasie trwają roboty wykończeniowe, układanie nawierzchni oraz montaż barier i oznakowania.
W ramach inwestycji powstały także dwa węzły drogowe i Miejsce Obsługi Podróżnych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W ramach inwestycji powstały także dwa węzły drogowe i Miejsce Obsługi Podróżnych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski