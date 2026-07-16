Monitoring w Świnoujściu przeszedł rewolucję technologiczną

Świnoujście zyskało nowoczesny monitoring miejski, który dzięki inteligentnym algorytmom rejestruje niemal każdy szczegół np. poszukiwanych przestępców.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

System przeszedł całkowitą rewolucję technologiczną. Nowe kamery działają z ogromną precyzją, co pozwoli policji błyskawicznie namierzać osoby zaginione lub sprawców wykroczeń. Urzędnicy uspokajają jednak, że celem inwestycji jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa, a nie naruszanie prywatności mieszkańców i turystów.Nowoczesne kamery już pracują w centrum miasta. W razie potrzeby mogą robić dokładne zbliżenia, a nawet przy wprowadzeniu odpowiedniego algorytmu, rozpoznawać określone rysy twarzy, kolor ubioru, czy samochodu - mówi Adrian Trydeński z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Zostało zmodernizowanych sześć kamer oraz system obsługi monitoringu działający na Policji, w Straży Miejskiej i Wydziale Zarządzania Kryzysowego - informuje Trydeński.Kamery są przydatne przede wszystkim przy popełnianiu wykroczeń drogowych - przyznaje Tomasz Słembarski, funkcjonariusz Straży Miejskiej.- Idą w zaparte do samego końca. Perswazja samego wskazania, że taki monitoring istnieje na tej ulicy, już skutkuje tym, że jednak zmienia się zdanie - tłumaczy Słembarski.Kiedy paragraf kierowcy nie jest straszny, pomaga kamera. Choć niektórym monitoring ani publiczne miejsce nie przeszkadza...- Zdarzają się i romanse - dodaje funkcjonariusz.Inwestycja w nowy monitoring pochłonęła 207 tys. zł. W przyszłości nowoczesnych kamer będzie więcej na placach zabaw i w dzielnicy nadmorskiej.