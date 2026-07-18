O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Badania piersi, rozmowy o menopauzie oraz dawka wiedzy o lipodemii. Podczas Wakacyjnego Miasta Kobiet Szczecinianki mogą nie tylko wziąć udział w metamorfozach, ale i zadbać o swoje zdrowie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na Łasztowni od rana trwają warsztaty i konsultacje z ekspertami z zakresu zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Z uczestniczkami rozmawiała reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka.- Zaintrygowały mnie tematy, które dotyczą w zasadzie nas, kobiet. To na co same dla siebie nie znajdujemy czasu. - Jest tu dla nas dużo atrakcji. - Na pewno skorzystałam dzisiaj z USG i polecam każdej kobiecie. Poza tym kurs jak badać piersi - mówiły uczestniczki wydarzenia.- Najprostszą czynnością, którą mogę wykonać, to analiza składu ciała. Ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy wody, ile mamy mięśni, bo sama finalna waga tak naprawdę o niczym nie świadczy - powiedziała dietetyk kliniczny Monika Bochenko-Czanowska.- Skupiamy się na nauce samobadania. Mamy tutaj fantomy, na których możemy poćwiczyć. Skupiamy się także na tych elementach związanych z biustonoszem, żeby ten biustonosz był dobrze dobrany. Dlatego, że zdrowie piersi to nie jest tylko samobadanie, ale także dbanie o biust - mówiła Adrianna Sommer ze studia brafittingu.O godzinie 15 na Scenie Głównej odbędą się warsztaty taneczne z Iwoną Pavlović. Wieczorem koncert zagra Anna Karwan.