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O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Badania piersi, rozmowy o menopauzie oraz dawka wiedzy o lipodemii. Podczas Wakacyjnego Miasta Kobiet Szczecinianki mogą nie tylko wziąć udział w metamorfozach, ale i zadbać o swoje zdrowie.
Na Łasztowni od rana trwają warsztaty i konsultacje z ekspertami z zakresu zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Z uczestniczkami rozmawiała reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka.

- Zaintrygowały mnie tematy, które dotyczą w zasadzie nas, kobiet. To na co same dla siebie nie znajdujemy czasu. - Jest tu dla nas dużo atrakcji. - Na pewno skorzystałam dzisiaj z USG i polecam każdej kobiecie. Poza tym kurs jak badać piersi - mówiły uczestniczki wydarzenia.

- Najprostszą czynnością, którą mogę wykonać, to analiza składu ciała. Ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy wody, ile mamy mięśni, bo sama finalna waga tak naprawdę o niczym nie świadczy - powiedziała dietetyk kliniczny Monika Bochenko-Czanowska.

- Skupiamy się na nauce samobadania. Mamy tutaj fantomy, na których możemy poćwiczyć. Skupiamy się także na tych elementach związanych z biustonoszem, żeby ten biustonosz był dobrze dobrany. Dlatego, że zdrowie piersi to nie jest tylko samobadanie, ale także dbanie o biust - mówiła Adrianna Sommer ze studia brafittingu.

O godzinie 15 na Scenie Głównej odbędą się warsztaty taneczne z Iwoną Pavlović. Wieczorem koncert zagra Anna Karwan.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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