Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kocia górka w świnoujskim schronisku znacznie się powiększyła [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W ostatnich tygodniach przybyło ich 26. Są rozbrykane, urocze i topią serca. Świnoujskie schronisko dla bezdomnych zwierząt szuka domu dla kociaków. W placówce mruczków łącznie jest aż 96.
Blisko setka mruczków, niedawno została "zasilona" przez małe kociaki, które podobnie, jak ich starsi koledzy, czekają na adopcję - mówi Monika Kroczak, technik weterynarii, pracownik świnoujskiego schroniska.

- Mamy bardzo dużo serduszek, które czekają na nowy dom, dobry dom. Nasze schronisko jest przepełnione kotami. Nasze koty są po szczepieniach, po sterylizacjach, kastracjach, zdrowe, czekające na dobrą rodzinę - powiedziała Kroczak.

Największym wsparciem dla schroniska będzie adopcja, ale mruczenie wywołają także wolontariusze.

- Bardzo chętnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany wolontariatem, po prostu zapraszamy do nas i przedstawimy wszystko, jak to wygląda, co można zrobić. Można wychodzić z psami, pomagać nam również z kotami. Wszystkie zwierzęta potrzebują uwagi - dodała.

W świnoujskim schronisku na nowy dom czeka również 11 psów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13057 razy)
  2. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od 14 lipca oglądane 7364 razy)
  3. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od 14 lipca oglądane 3560 razy)
  4. Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police
    (od 14 lipca oglądane 3172 razy)
  5. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od dzisiaj oglądane 2776 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ceny paliw jeszcze urosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty