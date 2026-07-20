Kocia górka w świnoujskim schronisku znacznie się powiększyła [ZDJĘCIA]

W ostatnich tygodniach przybyło ich 26. Są rozbrykane, urocze i topią serca. Świnoujskie schronisko dla bezdomnych zwierząt szuka domu dla kociaków. W placówce mruczków łącznie jest aż 96.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Blisko setka mruczków, niedawno została "zasilona" przez małe kociaki, które podobnie, jak ich starsi koledzy, czekają na adopcję - mówi Monika Kroczak, technik weterynarii, pracownik świnoujskiego schroniska.- Mamy bardzo dużo serduszek, które czekają na nowy dom, dobry dom. Nasze schronisko jest przepełnione kotami. Nasze koty są po szczepieniach, po sterylizacjach, kastracjach, zdrowe, czekające na dobrą rodzinę - powiedziała Kroczak.Największym wsparciem dla schroniska będzie adopcja, ale mruczenie wywołają także wolontariusze.- Bardzo chętnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany wolontariatem, po prostu zapraszamy do nas i przedstawimy wszystko, jak to wygląda, co można zrobić. Można wychodzić z psami, pomagać nam również z kotami. Wszystkie zwierzęta potrzebują uwagi - dodała.W świnoujskim schronisku na nowy dom czeka również 11 psów.