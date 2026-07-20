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"Kilkanaście tysięcy ataków dziennie w zachodniopomorskich instytucjach to standard"

Region Weronika Łyczywek

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej atakowanych województw w kraju, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę krytyczną - informuje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Na celowniku cyberprzestępców są przede wszystkim sieci wodociągowe gazowe, energetyczne oraz szpitale. 99 procent ataków udaje się odeprzeć - mówi Krzysztof Gawkowski.

- Obraz jednego udanego dużego ataku na infrastrukturę szpitala pokazuje, że cały czas trzeba być czujnym, bo przeciwdziałanie cyberterroryzmowi to jest działanie państwa, które odbywa się 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu i cały rok - powiedział Gawkowski.

Kilkanaście tysięcy ataków dziennie w zachodniopomorskich instytucjach to standard - informuje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- Mamy stąd terminal LNG, mamy tutaj Baltic Pipes. Z tego województwa pochodzi 80 proc. gazu dla całej Polski. Więc zabezpieczenie cybernetyczne i bezpieczeństwo informatyczne tych systemów infrastrukturalnych jest absolutnie niezbędne - dodał Rudawski.

W ubiegłym roku na walkę z cyberprzestępczością w regionie rząd wydał 200 milionów złotych. Środki te zostały przeznaczone między innymi na wprowadzenie technologii AI do urzędów, zabezpieczeniu szybkiego Internetu w szkołach i zakupu 30 tysięcy laptopów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Na celowniku cyberprzestępców są przede wszystkim sieci wodociągowe gazowe, energetyczne oraz szpitale. 99 procent ataków udaje się odeprzeć - mówi Krzysztof Gawkowski.
Kilkanaście tysięcy ataków dziennie w zachodniopomorskich instytucjach to standard - informuje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

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