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Policyjny pościg i nietypowa kryjówka

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Policjanci z psem udaremnili ucieczkę pijanego kierowcy.
Drogówka ze Szczecina próbowała zatrzymać do kontroli osobowe auto, jednak 30-letni kierowca zignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zaczął uciekać.

- Po drodze doprowadził do kolizji, porzucił samochód i uciekł - mówi starsza sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Do czynności dołączył policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz przewodnik psa służbowego wraz z psem. Pies podjął trop, dzięki czemu udało się ujawnić mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy, który schował się w śmietniku.

30-latek był pijany i pod wpływem narkotyków, a jego auto nie miało ważnego ubezpieczenia OC. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został odholowany.

Teraz mężczyzna odpowie za swoje czyny przed sądem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Po drodze doprowadził do kolizji, porzucił samochód i uciekł - mówi starsza sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

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