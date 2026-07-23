Prawie dwa miliony złotych kosztował remont ruin zamku w Dobrej w powiecie łobeskim [ZDJĘCIA]

Niemal dwa miliony złotych kosztowały prace konserwatorskie i restauratorskie przy XIII-wiecznych ruinach zamku w Dobrej w powiecie łobeskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Inwestycja obejmowała zabezpieczenie murów przed zawaleniem oraz odnowienie półkolistej arkady skrzydła południowego.Elim Chodań dyrektor Domu Kultury w Dobrej mówi, że remont i zabezpieczenie ruin zamku było marzeniem oraz wielką potrzebą.- Pierwsza tak duża inwestycja i pierwszy taki duży remont od 1904 roku. Ten zamek został wysadzony w powietrze na materiały budulcowe w 1803 roku i od tej pory jest ruiną trwałą - dodaje ChodańDyrektor Domu Kultury w Dobrej mówi, że na zamku są teraz dwa pomieszczenia.Chciałbym, żeby na zamku było muzeum, ponieważ odbudowaliśmy pomieszczenia piwniczne, odkopaliśmy je na nowo. Dwa pomieszczenia są odkopane. Duże sale wystawiennicze, gdzie będzie można zrobić piękne muzeum zamkowe i wystawić wszystkie artefakty, które zostały odnalezione podczas prac - dodaje Chodań.Na koniec sierpnia planowane jest oficjalne oddanie ruin. Zaplanowano tam koncert Festiwalu Dwóch Zamków realizowany z Operą na Zamku w Szczecinie.