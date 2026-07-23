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Zieleniewo doczekało się pierwszego publicznego żłobka

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Podkołobrzeskie Zieleniewo przygotowuje się do otwarcia nowego publicznego żłobka. To pierwsza taka placówka w tej miejscowości.
Żłobek powstał przy ulicy Malinowej. Wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że wszystkie prace budowlane już się zakończyły.

- Trwają ostateczne odbiory. Za chwilę wejdzie ostatni wykonawca, który będzie już tylko wyposażał obiekt - mówi Wolski.

Urzędnicy prowadzenie placówki powierzyli Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Bartosz Zabrocki z TPD w Koszalinie mówi, że opieka na miejscu będzie realizowana według najnowszych wytycznych.

- Patrzymy tą optyką dziecka małego, w tym wieku do lat trzech, bo to jest całkowicie inne podejście niż do edukacji przedszkolnej, niż do edukacji później. Jego edukacją jest to, że on się uczy samodzielności, bo często my myślimy o tym, że dziecko potrzebuje w tym czasie kolejnego języka, a to w ogóle nie jest ten etap - mówi Zabrocki.

Gmina rozpoczyna nabór do żłobka, w którym opiekę znajdzie 30 dzieci, a jego działalność oficjalnie wystartuje z początkiem września.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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