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Pędził trzy razy szybciej, niż jest to dozwolone

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
165 kilometrów na godzinę. Z taką prędkością przez teren zabudowany gnał motocyklista zatrzymany przez szczecińską drogówkę.
Mężczyzna przekroczył limit o ponad trzy razy. Za skrajnie niebezpieczną jazdę policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, do tego grozi mu mandat w wysokości nawet 2,5 tysiąca zł.

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków na drogach.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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