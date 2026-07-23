Pędził trzy razy szybciej, niż jest to dozwolone

165 kilometrów na godzinę. Z taką prędkością przez teren zabudowany gnał motocyklista zatrzymany przez szczecińską drogówkę.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Mężczyzna przekroczył limit o ponad trzy razy. Za skrajnie niebezpieczną jazdę policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, do tego grozi mu mandat w wysokości nawet 2,5 tysiąca zł.Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków na drogach.